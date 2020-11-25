Военные медики вылетели из России в Нагорный Карабах
«Для организации медицинского обеспечения миротворческого контингента Российской Федерации и оказания медицинской помощи местному населению в Нагорный Карабах перебрасываются силы и средства медицинского отряда специального назначения Восточного военного округа», — сказано в сообщении.
В отряд включили врачей, а также средний и младший медицинский персонал. Они должны быть постоянно готовы к оказанию необходимой помощи. В Нагорный Карабах специалистов отправили самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации.
«Первые два самолета Ил-76, осуществляющие переброску медицинского отряда специального назначения Восточного военного округа в район выполнения задач в Нагорном Карабахе, вылетели из аэропорта Хабаровск-Новый», — отметила пресс-служба.
Всего в Нагорный Карабах отправятся 124 военных медика. Вместе с ними перебросят 54 единицы техники и 66 тонн различных материалов, необходимых для работы врачей.
Военные действия прекратились в Нагорном Карабахе в середине ноября, после подписания заявления лидерами России, Азербайджана и Армении, пишет RT.