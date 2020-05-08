Военные корабли США и Британии появились в Баренцевом море

Три эсминца ВМС США и британский фрегат зашли в Баренцево море для «проведения совместных операций по обеспечению безопасности судоходства в регионе». Об этом сообщила пресс-служба ВМС США.

Также в соцсети разместили снимки кораблей.

В 6-м флоте американских ВМС, в свою очередь, сообщили, что корабли были переброшены, чтобы обеспечить безопасность в сложных природных условиях, а также в целях «поддержания свободы навигации и непрерывного взаимодействия между союзниками».

Россию заранее предупредили о маршруте, уточнили в пресс-службе флота.

Накануне российское посольство в Норвегии выступило против американо-британских военных учений в Норвежском и Баренцевом морях.

«Наращивание подобной военной активности стран НАТО в Арктике не способствует поддержанию общей безопасности, стабильности и предсказуемости в регионе», — заявили дипломаты.