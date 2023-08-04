04 августа 2023, 13:25
Военные корабли России и Китая провели учения по уничтожению вражеской подлодки
Минобороны показало видео учений ВМФ России и ВМС Китая с уничтожением подлодки
Боевые корабли Военно-морского флота России и Военно-морских сил Китая в ходе совместного патрулирования акватории Тихого океана провели учения по поиску и уничтожению подводной лодки противника в Беринговом море. Видео с учебой военных опубликовало Минобороны России.
Во время прохода к месту проведения учений экипажи кораблей провели совместное тактическое маневрирование, тренировки связи, отправку и прием вертолетов на палубах. Всего корабли прошли более 2300 морских миль.
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После выхода в юго-западную акваторию Берингова моря отряды кораблей провели учение по поиску и уничтожению подводной лодки противника.
По легенде, субмарина скрытно вошла в закрытый для плавания район.
Для определения координат объекта экипажи военных кораблей задействовали гидроакустические средства поиска и противолодочные вертолеты Ка-27ПЛ.
Установив местоположение вражеской подводной лодки и спрогнозировав маршрут ее дальнейшего продвижения, моряки ударили по ней реактивными глубинными бомбами.
В конце июля корабли Военно-морской флота совместно с Военно-морскими силами Китая отработали артиллерийские стрельбы по условному противнику на учениях «Север. Взаимодействие-2023» в акватории Японского моря.
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