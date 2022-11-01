Важное 01 ноября 2022, 13:41 Военные комиссариаты обеспечили всем необходимым — Шойгу Министр обороны России Шойгу: военные комиссариаты обеспечили вещами и медикаментами РИА "Новости"

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Российские военные комиссариаты обеспечили всем необходимым, в том числе медикаментами и вещами. Об этом объявил на совещании министр обороны России Сергей Шойгу, сообщил телеканал «Звезда».

«Военные комиссариаты обеспечены всеми необходимыми материальными средствами, в том числе вещевым и медицинским имуществом, средствами индивидуальной защиты», — сказал министр.

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Осенняя призывная кампания стартовала 1 ноября и продлится до 31 декабря включительно. В 85 субъектах России заработали более 2700 призывных комиссий. Призыву подлежат в общей сложности 120 тысяч человек.

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Солдатам предстоит служить в течение года. Они выполнят задачи, соответствующие их воинским частям. Сергей Шойгу предупредил, что срочников не отправят в зону специальной военной операции. После демобилизации они вернутся домой.

Перед началом осенней призывной кампании в России завершилась частичная мобилизация. Об этом объявил президент Владимир Путин.