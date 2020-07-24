Военные испытали в Черном море новую подводную систему мониторинга

Проводимые испытания должны выявить самые перспективные робототехнические комплексы и гидроакустические средства. Основную ставку разработчики сделали на небольшие аппараты. Их можно быстрее развернуть в случае необходимости и быстрее привести в действие.

Это позволит повысить эффективность реагирования на угрозы со стороны акватории. Кроме того, в ходе тестирования создатели узнают, способны ли роботы обнаруживать малогабаритные комплексы противника.

Ранее в технополисе «Эра» специалисты показали свои разработки вице-премьеру Юрию Борисову, первому заместителю министра обороны Руслану Цаликову и заместителю главы военного ведомства Павлу Попову.

Два подводных аппарата показал гостям главный конструктор концерна НПО «Аврора» Юрий Рожков. Оба робота полностью автономны. Один при помощи гидролокатора и эхолота может найти цели как на поверхности морской акватории, так и на дне. Второй умеет вести фото- и видеосъемку. Все полученные изображения и координаты поступают на пульт управления.

Аппараты можно запускать с судна или берега. Их спокойно могут поднять два человека.