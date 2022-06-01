Военные испытали комплекс «Ярс» на учениях в Ивановской области

Масштабные учения прошли в Ивановской области. Военные испытали автономные пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» Тейковского соединения ракетных войск. Видео маневров показал телеканал «Звезда».

Бойцы отработали вывод ракетных комплексов на полевые позиции, марши на расстояние до 100 километров, рассредоточение агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организацию маскировки и боевого охранения. По информации Минобороны РФ, в учениях приняла участие тысяча военнослужащих, привлечено более 100 единиц техники.

По легенде учений, на пути движения колонны диверсанты заложили взрывные устройства, управляемые на расстоянии. На обочине дороги их обезвредила машина дистанционного разминирования «Листва», которая сопроводила комплекс «Ярс» во время боевого патрулирования. Для обнаружения и уничтожения условных диверсантов использовались новые боевые противодиверсионные машины «Тайфун-М», оснащенные беспилотниками.