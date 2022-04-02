Военные эвакуировали в Россию более 14 тысяч украинских беженцев за сутки

Российские военные продолжили эвакуацию мирных жителей из опасных районов Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик. Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что за сутки в Россию эвакуировали 14 168 человек, в том числе 891 ребенка.

Общее число перевезенных в Россию с начала военной операции оставило 557 565 человек, из которых 111 870 — дети.

«Из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении, без какого-либо участия украинской стороны, от беспредела, устроенного националистами, удалось спасти уже 121 497 человек, в том числе за истекшие сутки — 2 464», — добавил Мизинцев.

Генерал-полковник подчеркнул, что к российским военным продолжают поступать обращения об эвакуации от жителей, которых насильно удерживают в городах боевики. За последние сутки поступили еще 1124 таких обращения, а общее их число превысило 2,7 миллиона.