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    02 октября 2020, 10:19

    Военные Азербайджана захватили ряд стратегических высот в Карабахе

    Полина Петрова

    Вооруженные силы Азербайджана захватили ряд стратегических высот на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, сообщили в пресс-службе Министерства обороны страны, информирует РИА «Новости».
    Военные Азербайджана захватили ряд стратегических высот в Карабахе

    По словам работников ведомства, в данный момент, начиная с ночи на пятницу, 2 октября, продолжаются военные операции и бои. Армия Азербайджана заняла несколько высот в агдеринском направлении, вокруг Мадагиза. Военные контролируют их, пишет сайт NEWS.ru.

    Напомним, что с утра 27 сентября на территории непризнанной республики со стороны Армении и Азербайджана ведутся обстрелы. Ереван и Баку обвиняют друг друга в нападениях.

    Новости SMI.FM