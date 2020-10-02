Военные Азербайджана захватили ряд стратегических высот в Карабахе
Вооруженные силы Азербайджана захватили ряд стратегических высот на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, сообщили в пресс-службе Министерства обороны страны, информирует РИА «Новости».
По словам работников ведомства, в данный момент, начиная с ночи на пятницу, 2 октября, продолжаются военные операции и бои. Армия Азербайджана заняла несколько высот в агдеринском направлении, вокруг Мадагиза. Военные контролируют их, пишет сайт NEWS.ru.
Напомним, что с утра 27 сентября на территории непризнанной республики со стороны Армении и Азербайджана ведутся обстрелы. Ереван и Баку обвиняют друг друга в нападениях.