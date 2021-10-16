Экипировка пехотинца «Ратник» получит очки дополненной реальности. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе, такой прибор разработал Новосибирский приборостроительный завод.

Собеседник агентства рассказал, что через очки солдат может получать информацию от командования, включать систему ночного видения и тепловизор.

«Очки позволяют выводить на остекление дополнительную информацию от командования, отображать электронный прицел, транслировать видео с внешних источников, например, изображение местности с беспилотников», — заявил источник.

Он отметил, что новый прибор получил такую же степень защиты, как уже включенные в «Ратник» бинокулярные очки. Стоимость одного комплекта составит более 500 тысяч рублей.