Армия 28 апреля 2023, 08:24 Военнослужащий России рассказал об издевательствах ВСУ на Купянском направлении Военнослужащий Гиви рассказал Минобороны, как ВСУ рушили дома и церкви, удерживали жителей

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Подразделения Вооруженных сил Украины на Купянском направлении обстреливали собственные дома и церкви, удерживали жителей и превращали многоэтажки в огневые точки, рассказал военнослужащий Вооруженных сил России с позывным Гиви. Об этом сообщило Минобороны.

Его отправили служить на Купянском направлении. Мужчина вспомнил об одном трудном бое, в котором ранили его сослуживцев. К месту атаки пригнали военную технику, чтобы увезти их. Гиви снял бронежилет и надел на товарища. Во время эвакуации раненых украинские войска обстреляли их из минометов, снайпер пробил топливный бак и танк. Солдат вывезли на позиции, вернулись и продолжили удерживать оборону. В том бою погибли около 20 украинских военных.

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«Сидит нечисть — фашисты. Вы сами видели, как они свои же дома рушат, свои же церкви и потом говорят, что это мы», — сказал Гиви.

Украинские военные, по словам военнослужащего, занимали крыши жилых домов и вели с них огонь, а мирных жителей загоняли на второй-третий этажи и приставляли к ним охрану, чтобы не дать сбежать.

Ранее боец ЧВК «Вагнер» рассказал, что жители Артемовска отказались эвакуироваться на подконтрольную киевскому режиму территорию и решили дождаться прихода российских войск. Впоследствии их вывезли в безопасные районы.