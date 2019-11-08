  • Военнослужащих на Дальнем Востоке будут кормить национальными блюдами

    08 ноября 2019, 14:34

    Ирина Нагайникова

    В Восточном военном округе на территории Амурской и Еврейской автономной областей, а также Хабаровского края введут национальную кухню в столовых воинских частей, сообщило ИА Nation News.

    Зимний рацион питания включает сало, чеснок и красную рыбу, студни, паштеты. Также появились дни, в которые меню разнообразят блюдами национальной кухни.

    Отмечается, что чеснок и репчатый лук нужны для профилактики простудных заболеваний. Дальневосточная рыба — горбуша и кета — также стала изюминкой нового меню.

    В дни национальной кухни военнослужащим приготовят блюда кухонь разных народов, например, традиционные русские и татарские блюда.

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    Суточная энергетическая ценность питания для военного российской армии составляет более 4 тысяч ккал. В столовых воинских частей предлагаются на выбор два-три блюда. Также организован салат-бар по типу шведского стола. Сообщается, что пожелания военнослужащих учитывают при приготовлении еды.

    Кроме того, в зимний период военнослужащих обеспечивают дополнительным питанием. Оно включает горячий чай, хлеб, лук, чеснок и сало.