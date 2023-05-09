Армия 09 мая 2023, 11:29 Военнослужащие ЗВО поздравили ветеранов с Днем Победы Участники СВО из Западного военного округа поздравили ветеранов с Днем Победы РИА «Новости»

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Военнослужащие Западного военного округа с передовых позиций специальной операции на Украине поздравили ветеранов с Днем Победы 9 мая. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Мы будем и дальше передавать из поколения в поколение истории о том, как вы спасли весь мир, как мир спас русский солдат, какую плату пришлось заплатить нашему народу, нашим воинам-освободителям, героям с большой буквы, патриотам своей страны», — сказал военнослужащий.

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Также военные напомнили, что именно ветераны породили хорошие времена для будущих поколений.

«Вы освободили Румынию, Польшу, Болгарию, Украину, Словакию и другие страны. Спасибо, что бы одержали победу над силами зла», — добавили они.

Парад Победы ранее завершился в Москве. Торжественное мероприятие на Красной площади посетил президент России Владимир Путин.