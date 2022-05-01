Военнослужащие ВС РФ эвакуировали из Изюма семью с больным ребенком

Военнослужащие военной полиции ВС РФ вывезли из Изюма Харьковской области семью с двумя детьми. Старшему ребенку — семилетнему мальчику — потребовалась квалифицированная медицинская помощь. Об этом сообщило Министерство обороны России.

С просьбой оказать помощь семье обратился комендант города, сообщил российский военный, который принимал участие в эвакуации женщины с двумя детьми.

Как рассказала женщина, ее мужа экстренно эвакуировали российские военные медики в РФ из-за ранения в бедро, которое мужчина получил в результате артобстрела со стороны ВСУ.

Сейчас пострадавший находится в Белгородской области. В связи с этим женщине пришлось обратиться за помощью, поскольку она осталась одна с полуторагодовалой дочерью и семилетним сыном. Мальчик, как отметила женщина, болен.

«Ребенок болеет очень долго. Сначала, говорили, аллергия, потом сказали, скорее всего, почки. Сказали обследовать срочно ребенка, чтобы назначить лечение. Пошла в военную комендатуру, объяснила ситуацию. И решили вопрос буквально за час», — рассказала женщина.

Она также отметила, что уже давно подготовила вещи в дорогу, поскольку была уверена в том, что ей помогут выехать из города.

Российские военные за сутки вывезли из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР 18 849 человек, из них — 2359 детей. За время проведения спецоперации военнослужащие РФ эвакуировали 1 062 692 человека, в числе которых было 192 688 детей. Границу России пересекли более 137 тысяч машин.