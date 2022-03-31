Военнослужащие ВС РФ доставили 30 тонн гуманитарного груза в Харьковскую область

Российские военнослужащие доставили 30 тонн гуманитарной помощи жителям населенных пунктов в Харьковской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

В гуманитарный груз вошли предметы первой необходимости, продуктовые наборы, а также детское питание и жизненно важные медикаменты, отметило оборонное ведомство РФ. Все это было доставлено российскими военнослужащими в населенные пункты Великий Бурлук и Ольховатка.

Семьям с маленькими детьми и пожилым людям гуманитарная помощь была распределена и выдана в первую очередь.

Продуктовые наборы и лекарственные препараты выдавали всем нуждающимся. Выдача проводилась в центре населенных пунктов.

В России создан межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию. Он основан на базе Национального центра управления обороной РФ. Главными задачами штаба являются обеспечение безопасной эвакуации мирного гражданского населения Украины и иностранных граждан, а также оказание всесторонней гуманитарной помощи населению страны в подконтрольных регионах. Работать структура будет в круглосуточном режиме.