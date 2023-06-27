Армия 27 июня 2023, 15:13 Военнослужащие Минобороны сыграли особую роль в подавлении мятежа — Путин Путин указал на особую роль военнослужащих Минобороны в подавлении мятежа РИА «Новости»

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Военнослужащие Министерства обороны России сыграли особую роль в подавлении вооруженного мятежа, попытку которого предприняла ЧВК «Вагнер» 24 июня. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными.

Глава государства отметил, что во время попытки мятежа военнослужащим пришлось работать в сложных условиях, в том числе на оживленных трассах. По словам Путина, защитники делали все, чтобы не допустить жертв среди мирных граждан. Президент выразил глубокое сожаление из-за боевых потерь, которые понесли ВС РФ.

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«Наши товарищи погибли, защищая Отечество», — подчеркнул глава государства.

После вооруженных мятежей всегда и везде наступает полный хаос , добавил Путин. Президент поблагодарил военнослужащих за предотвращение такого исхода.

Ранее глава государства обратился к представителям силовых структур, обеспечивавшим порядок во время попытки мятежа. Путин отметил, что российские военные и сотрудники правоохранительных органов фактически предотвратили гражданскую войну.