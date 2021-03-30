Военно-транспортный самолет Ил-112В прошел новый этап летных испытаний

Новые летные испытания военно-транспортного самолета Ил-112В прошли на аэродроме воронежского авиастроительного предприятия ПАО «ВАСО» (входит в ПАО «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) Ростеха). Самолет подняли в воздух на полчаса для проверки работы силовой установки, управляемости и устойчивости борта. Об этом сообщила пресс-служба ПАО «ОАК».

По словам командира экипажа, полетное задание полностью выполнено.

Первый заместитель генерального директора ПАО «ОАК» Сергей Ярковой отметил, что после первого полета специалисты доработали все системы и снизили вес воздушного судна. По итогам работы борт передали на предварительные испытания.

«Параллельно идет подготовка производства к серийному выпуску до 12-ти самолетов в год, что удовлетворит потребности Минобороны в военно-транспортных самолетах данного типа и обеспечит устойчивую загрузку предприятия», — заявил он.

Самолет Ил-112В предназначен для перевозки легкой военной техники и других грузов с максимальной массой до пяти тонн. Кроме того, он может доставлять на место группу десантников.

Главные особенности борта заключаются в том, что он может взлетать и приземляться с необорудованных аэродромов и грунтовых полос, работать в сложных климатических условиях.

Сделан новый самолет исключительно из российских комплектующих. Большую часть из них изготавливают структуры «Ростеха»: Объединенная двигателестроительная корпорация, Концерн «Радиоэлектронные технологии» и холдинг «Технодинамика».

После серийного выпуска Ил-112 В заменит украинские самолеты Ан-26. Первые испытания нового военного транспортника прошли весной 2019 года.