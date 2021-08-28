Военно-технический форум «Армия-2021» завершился в Кубинке

Церемония закрытия Международного военно-технического форума «Армия-2021» прошла в выставочном центре «Патриот» в Кубинке. Мероприятие завершилось 28 августа.

За шесть дней форум посетили 117 делегаций, 36 из которых возглавляли руководители оборонных ведомств. Об этом сообщил ТАСС.

Посетители форума смогли увидеть 275 единиц новой техники. При этом более 50 образцов были представлены впервые. Всего за время форума подписали более 40 контрактов на общую сумму 500 миллиардов рублей.

Форум «Армия-2021» проходит в подмосковной Кубинке с 22 по 28 августа, где представлены программы военных подразделений и танковый биатлон.

За шесть дней Армейских международных игр (АрМИ-2021) российская сборная получила восемь золотых медалей.