Армия 22 февраля 2023, 16:31 Военно-морские учения с Россией и Китаем стартовали в ЮАР Минобороны: военно-морские учения России, КНР и ЮАР начались в порту Ричардс-Бэй Пресс-служба Минобороны

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Трехсторонние военно-морские учения России, Китая и ЮАР начались в южноафриканском порту Ричардс-Бэй, сообщило Минобороны. Активная часть мероприятия намечена на 25-27 февраля. Участники выполнят в море совместные артиллерийские стрельбы, потренируют тактическое маневрирование.

«Моряки трех стран отработают действия досмотровых групп по досмотру и освобождению захваченного судна, оказанию помощи судну, терпящему бедствие, отражение атак средств воздушного нападения противника», — добавили в оборонном ведомстве РФ.

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Россию на учениях представили фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и средний морской танкер «Кама» Северного флота. От ВМС Народно-освободительной армии Китая выставили фрегат «Жичжао», эсминец «Хуайнань» и судно обеспечения «Кэкэсилиху», а от Африканских национальных сил обороны — фрегат «Менди». В качестве наблюдателя в учениях примут участие представители Военно-морских сил Бразилии.

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Собравшихся поприветствовал главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов. Он отметил что ВМФ России «глубоко заинтересован» в укреплении военно-морского сотрудничества с моряками Китая и ЮАР.