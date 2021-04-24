Военная техника для участия в параде Победы прибыла в Москву

В Москву с подмосковного полигона Алабино прибыла военная техника, которая примет участие в параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ сообщило РИА «Новости».

Военная техника завершила передислокацию с тренировочной площадки в Алабино на временную площадку в столице, которая расположена на улице Нижние Мневники на северо-западе Москвы.

Первой на площадку прибыла механизированная колонна более чем из 200 единиц техники. К участию в параде Победы на Красной площади приготовили бронетранспортеры «Бумеранг», БТР-82А, ракетные комплексы «Ярс» и «Искандер-М», ЗРС С-400, ЗРПК «Панцирь-С», бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун» различной модификации. На специальной технике в Москву доставили БМП «Курганец-25», танки «Армата», Т-90М и Т-34-85.

В состав второй гусеничной колонны вошли более 100 единиц техники, в том числе ракетные комплексы «Тор-М2», «Бук-М3», тяжелые огнеметные системы ТОС-1, танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, боевые машины БМД-4М и БТР-МДМ, БМП-2 с боевым отделением «Бережок», БМП-3, артиллерийские установки «Коалиция-СВ» и «Мста-С». Эту технику доставили железнодорожным транспортом на станцию Пресня, откуда она своим ходом совершила марш на временную площадку.

Накануне в подмосковной Кубинке прошла репетиция воздушной части парада Победы.

Первая ночная тренировка парада на Красной площади пройдет 29 апреля.