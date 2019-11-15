Военная полиция России взяла под охрану покинутую американцами базу в Сирии
Подразделение организовало патрулирование по периметру, рассказал старший инспектор военной полиции, которого процитировало РИА «Новости». Российские военные полицейские заняли посты на огневых позициях.
Саперы проводят проверку объекта — необходимо убедиться в отсутствии взрывоопасных предметов и «сюрпризов и ловушек» от бывших хозяев.
Инфраструктура базы, заметил инспектор, была оставлена в спешке. Ее состояние свидетельствует о долгосрочных планах военных США в Сирии.
На территории до сих пор находятся модули, оборудованные кондиционерами, в которых возможно комфортное проживание. Работает автономная система энергообеспечения, установлены мобильные гигиенические комплексы, которые способны обслуживать около ста человек. Есть даже зал для фитнеса с тренажерами. В модулях военные полицейские нашли брошенные книги и диски с фильмами.
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Начальник Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Сергей Жмурин рассказал, что накануне начато развертывание отделения центра примирения в Метрасе. В нем будут помогать возвращению к мирной жизни.
Скоро здесь разместится центр выдачи гуманитарной помощи для местных жителей.