Военная полиция России взяла под охрану покинутую американцами базу в Сирии

Расположенный недалеко от сирийского города Кобани аэропорт взят под охрану российской военной полицией. На этой территории находилась заброшенная база американцев.

Подразделение организовало патрулирование по периметру, рассказал старший инспектор военной полиции, которого процитировало РИА «Новости». Российские военные полицейские заняли посты на огневых позициях.

Саперы проводят проверку объекта — необходимо убедиться в отсутствии взрывоопасных предметов и «сюрпризов и ловушек» от бывших хозяев.

Инфраструктура базы, заметил инспектор, была оставлена в спешке. Ее состояние свидетельствует о долгосрочных планах военных США в Сирии.

На территории до сих пор находятся модули, оборудованные кондиционерами, в которых возможно комфортное проживание. Работает автономная система энергообеспечения, установлены мобильные гигиенические комплексы, которые способны обслуживать около ста человек. Есть даже зал для фитнеса с тренажерами. В модулях военные полицейские нашли брошенные книги и диски с фильмами.

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Начальник Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Сергей Жмурин рассказал, что накануне начато развертывание отделения центра примирения в Метрасе. В нем будут помогать возвращению к мирной жизни.

Скоро здесь разместится центр выдачи гуманитарной помощи для местных жителей.