Военная полиция России вышла на маршрут совместного патрулирования с Турцией

Российские военные полицейские выдвинулись по маршруту патрулирования Сирии, которое будет вестись вместе с турецкой стороной. Патруль вышел из пункта пропуска Айлишар, расположенного на северной сирийской границе.

В состав патруля включили три бронеавтомобиля «Тигр» и один БТР, сообщило РИА «Новости».

Маршрут протяженностью в 160 километров пролегает вдоль сирийско-турецкой границы. Предполагается, что отдаляться от нее более чем на 10 километров он не будет.

Российско-турецкое патрулирование начнется на северо-востоке Сирии — Эрдоган Подробнее

Офицер военной полиции Иван Жуков подчеркнул, что маршрут получился достаточно сложным. Акцент при его составлении был сделан на то, чтобы военная колонна с техникой не входила в город Кобани.

«Поэтому город объезжается по проселочным дорогам», — пояснил Жуков.

Ранее глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что совместное российско-турецкое патрулирование северо-восточных районов Сирии начнется 1 ноября.