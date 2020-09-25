Военная активность НАТО усилилась возле российских границ

Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил об активном наращивании НАТО военной активности возле российский границ. По его словам, действия разворачиваются в 20-30 километрах от них.

«Рост военной активности США и НАТО происходит не в Атлантическом или Карибском бассейне, а на удалении 20-30 километров от российских границ», — передает «Интерфакс» слова Герасимова.

Поэтому начальник Генштаба уверен, что заявления НАТО об агрессивности со стороны России — ложные. Также Герасимов назвал еще один факт, указывающий на активность НАТО возле отечественных границ, — присутствие военно-морских сил альянса в Баренцевом, Балтийском и Черном морях.

Сейчас на территории России проходят военные учения «Кавказ-2020». Герасимов отметил, что они не направлены против каких-либо государств. Он также добавил, что Минобороны РФ заинтересовано в снижении напряженности в Европе. Потому, по его словам, в 2020 году российские военные не проводили крупных учений рядом с границами стран, входящих в состав НАТО.