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    25 сентября 2020, 19:15

    Военная активность НАТО усилилась возле российских границ

    Анастасия Калинина

    Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил об активном наращивании НАТО военной активности возле российский границ. По его словам, действия разворачиваются в 20-30 километрах от них.
    Военная активность НАТО усилилась возле российских границ

    «Рост военной активности США и НАТО происходит не в Атлантическом или Карибском бассейне, а на удалении 20-30 километров от российских границ», — передает «Интерфакс» слова Герасимова.

    Поэтому начальник Генштаба уверен, что заявления НАТО об агрессивности со стороны России — ложные. Также Герасимов назвал еще один факт, указывающий на активность НАТО возле отечественных границ, — присутствие военно-морских сил альянса в Баренцевом, Балтийском и Черном морях.

    Сейчас на территории России проходят военные учения «Кавказ-2020». Герасимов отметил, что они не направлены против каких-либо государств. Он также добавил, что Минобороны РФ заинтересовано в снижении напряженности в Европе. Потому, по его словам, в 2020 году российские военные не проводили крупных учений рядом с границами стран, входящих в состав НАТО.

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