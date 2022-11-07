Военкор Сладков сообщил о смерти генерала Виктора Золотухина | 360°

Армия 07 ноября 2022, 14:54 Военкор Сладков сообщил о смерти генерала Виктора Золотухина Военкор Сладков сообщил о смерти участника операции «Аргун» в Чечне генерала Золотухина РИА "Новости"

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Умер российский генерал Виктор Золотухин. Об этом в Telegram-канале сообщил военный корреспондент Александр Сладков.

«Отличный был мужик. Он был в отличной крепости духа и отличной форме, несмотря на то, что уже находился на пенсии», — написал он.

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Сладков отметил, что познакомился с Золотухиным еще в 1995 году.

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По его словам, отставной военный умер в воскресенье, 6 ноября, в 16:00. Золотухин являлся участником чеченской операции «Аргун» 17 декабря 1999 года, когда российские подразделения ВДВ ударили по террористам в Аргунском ущелье, ликвидировав главный канал поставок вооружения боевиков со стороны Грузии.

Целью операции было установление контроля над участком границы Грузии и России со стороны Республики Чечня.

Подготовка мероприятия держалась в строжайшем секрете, в ее детали посвятили лишь некоторых представителей высшего командования Северо-Кавказского военного округа и высокопоставленных руководителей ФСБ.