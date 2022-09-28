Московский вуз отказался выдать бумажные справки об отсрочке студентов. Но военкомат может принять только их | 360°

Армия 28 сентября 2022, 13:02 Поделиться Telegram

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Viber Московский вуз отказался выдать бумажные справки об отсрочке студентов. Но военкомат может принять только их Московский вуз отказался выдать бумажные справки об отсрочке студентов РИА «Новости»

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Студенты Российского технологического университета — МИРЭА (РТУ-МИРЭА) столкнулись с тем, что вуз предоставляет им справки для военкомата только в виде электронного документа. Но передать их в таком виде в военкомат невозможно. По правилам там принимают только бумажные справки с подписью и печатью. Проверить электронную подпись на подлинность в военкомате не могут из-за отсутствия электронного документооборота.

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Электронный оборот

О проблемах с электронной справкой для военкомата об отсрочке рассказала родственница одного из первокурсников РТУ-МИРЭА из Подмосковья. Она пояснила, что все военкоматы региона отказываются принимать электронные справки этого вуза, о чем руководство университета прекрасно знает.

Документооборот в военкоматах и комиссариатах ведется только в бумажном виде, поэтому сотрудники просят справки об отсрочке с реальными подписями и печатями.

«Ребята в МИРЭА сталкиваются с этой проблемой из года в год. Я обратилась с письменным заявлением в Военный комиссариат по Московской области и отправила письменное обращение в военкомат по городам Королев и Мытищи. <…> У сына призывная комиссия в конце ноября, очень надеюсь, что получится оформить отсрочку в связи с обучением», — отметила женщина.

На запрос матери первокурсника РТУ-МИРЭА ответил заместитель военного комиссара Московской области, полковник Дмитрий Жиглин. Он отметил, что руководство вуза уже несколько раз предупреждали о необходимости выдавать студентам справки об отсрочке на бумаге, но ситуация никак не изменилась.

Как говорится в ответе замкомиссара, электронный документооборот в военных комиссариатах региона не ведется, также есть приказ министра обороны «Об инструкциях по делопроизводству в вооруженных силах». Там говорится, что при отсутствии информационного взаимодействия между его участниками обмен документами осуществляется на бумажном носителе.

Жиглин посоветовал, если студенту снова откажут в бумажной справке, сообщить в комиссариат данные работника вуза, который принял такое решение. На запрос «360» о возможности предоставлять студентам справки об отсрочке на бумаге с подписью и печатью в РТУ-МИРЭА на момент написания материала не ответили.

Инструкция от вуза

На сайте самого вуза говорится, что справка с основанием для предоставления отсрочки от призыва студентами отправляется только в электронном виде. Ее можно переслать на email в комиссариат, к которому приписан студент.

Если же у военкомата нет электронной почты, то студентам в вузе советуют распечатать справку с протоколом электронной подписи на бумаге.

Как в этих случаях сотрудникам военкомата проверить достоверность электронной подписи без интернета, в вузе не уточнили. Выглядит она вот так:

«360»

При этом справку о продолжении учебы для продления отсрочки от призыва студентам в военкомат нужно предъявлять ежегодно. Поэтому решать проблему с электронным документооборотом приходится часто.

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