Армия 18 апреля 2023, 10:25 Военком рассказал, как в Москве определяют место жительства призывников Военком Москвы Локтев: место жительства призывников определяют с помощью видеонаблюдения РИА «Новости»

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Московская система видеонаблюдения помогает военкоматам определять, где живут призывники. Об этом ТАСС рассказал военный комиссар столицы полковник Максим Локтев.

«Для определения места жительства призывника используются системы видеонаблюдения города Москвы. По указанию мэра организации, в которых работают призывники, предоставляют в военные комиссариаты сведения о них», — пояснил он.

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Локтев добавил, что образовательные организации, в свою очередь, помогают военкоматам определить, где учится призывник. Имея все эти данные, прислать человеку повестку не составит труда.

Военком отметил, что проживание не по месту регистрации — главная причина неявки людей в военкомат. Призывника не могут найти, и, соответственно, он не получает повестку. Этому вопросу сейчас уделяют пристальное внимание при поддержке главы города Сергея Собянина и столичного ГУ МВД.

Весенний призыв в России стартовал 1 апреля. Призвать на службу собираются 147 тысяч человек.