Водоплавающая версия комплекса ПВО «Тор-М2» появится в России

«Разрабатывается модификация „Тор-М2“ на специализированном колесном шасси. Основным требованием, предъявляемым к боевой машине, является преодоление водных преград вплавь», — заявил Леонов.

Комплекс будет поставляться в Арктику и на Крайний Север в ближайшие семь лет. По его словам, новой разработкой заинтересованы многие государства.

«Тор-М2» способен сбивать любые летательные аппараты, в том числе и крылатые ракеты, летающие со скоростью до 700 метров в секунду, а также авиабомбы.

Зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2» проедут во время парада по Красной площади 24 июня. Помимо новейшей техники, в мероприятии по традиции будут участвовать танки Т-34 и артиллерийские самоходки времен ВОВ.