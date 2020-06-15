Водоплавающая версия комплекса ПВО «Тор-М2» появится в России
Всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» теперь сможет выйти и на воду. Сейчас в России ведутся разработки такой версии. Об этом журналу «Национальная оборона» рассказал начальник войсковой противовоздушной обороны ВС РФ Александр Леонов.
«Разрабатывается модификация „Тор-М2“ на специализированном колесном шасси. Основным требованием, предъявляемым к боевой машине, является преодоление водных преград вплавь», — заявил Леонов.
Комплекс будет поставляться в Арктику и на Крайний Север в ближайшие семь лет. По его словам, новой разработкой заинтересованы многие государства.
«Тор-М2» способен сбивать любые летательные аппараты, в том числе и крылатые ракеты, летающие со скоростью до 700 метров в секунду, а также авиабомбы.
Зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2» проедут во время парада по Красной площади 24 июня. Помимо новейшей техники, в мероприятии по традиции будут участвовать танки Т-34 и артиллерийские самоходки времен ВОВ.