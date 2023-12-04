Армия 04 декабря 2023, 10:20 Водный внедорожник Alligator начали применять в зоне СВО Российские военные начали применять аэролодку Alligator в зоне спецоперации РИА «Новости»

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Российские военные начали применять аэролодку Alligator на Днепре в Херсонской области. Об этом РИА «Новости» рассказал представитель компании — производителя лодок Alligator Вячеслав Кочеев.

Образец аэролодки представили на выставке «Вездеходер-2023». Она прошла в столице с 1 по 3 декабря. Как отметил Кочеев, позитивные отзывы по эксплуатации уже есть.

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«Мы порядка полугода назад отправляли как раз для выполнения задач доставки амуниции, доставки, возможно, раненых и так далее», — подчеркнул он.

По его словам, в лодке предусмотрели размещение на жесткой носовой платформе тяжелого оборудования. Сначала «водные внедорожники» выпускали в Красноярске для активного отдыха в межсезонье. Сейчас ими активно пользуются бойцы в зоне спецоперации.

Аэролодка способна пройти в труднодоступные места. Ее грузоподъемность — от 550 до 1500 килограммов, максимальная скорость — до 140 километров в час, а вместимость — до 12 человек.

Боевые машины пехоты БМП-2 недавно прошли капремонт. В ноябре их доставили российским бойцам.