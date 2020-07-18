Внезапная проверка войск прошла на полигоне «Алабино». Видео

Более шести тысяч военнослужащих Таманской мотострелковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии подняты по тревоге на полигоне «Алабино» в Московской области. Видео показало Минобороны.

На военном полигоне проверку проходят войска Западного военного округа.

В составе колонн марш совершили около 600 единиц военной техники — танки Т-72Б3, ракетные системы залпового огня БМ-21 «Град», гаубицы 2С19 «Мста-С», бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-2, а также тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек». Они прошлись из пункта постоянной дислокации в район выполнения учебно-боевых задач в Алабине.

Всего почти 150 тысяч военнослужащих задействованы во внезапной проверке войск Южного и Западного округов Вооруженных сил России, а также отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов. Ее инициировал президент России Владимир Путин. Для участия в маневрах привлечены свыше 26 единиц техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов. Учения проходят на 35 наземных и 17 морских полигонах в акваториях Черного и Каспийского морей.

На первом этапе проверки соединения пришли в полную боевую готовность, авиационная техника подготовлена к вылету, самолеты и вертолеты заправлены, выполнена загрузка авиационных средств поражения. Службы наземного обеспечения провели проверку к перебазированию.

Проверяет боевую готовность подразделений комиссия Генерального штаба ВС РФ. Мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной, эпидемиологической и экологической безопасности.

Ранее более трех тысяч российских военных в Абхазии привлекли к внезапной проверке боеготовности.