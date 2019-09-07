ВМС США запустили четыре баллистические ракеты Trident II

На этой неделе 4 и 6 сентября военно-морские силы (ВМС) США запустили с подводной лодки USS Nebraska четыре плановых испытательных пуска баллистических ракет Trident II морского базирования.

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В заявлении Стратегического командования (СТРАТКОМ) ВС США сказано, что пуски были произведены около южного побережья Калифорнии. Ракеты без боевой части поразили условные цели на расстоянии более 11 тысяч километров к востоку от острова Гуам.

Командование отметило, что испытания поводились ради оценки и обеспечения сохранения надежности системы, а не в ответ на какие-либо текущие события в мире.

«Сдерживание противника на море остается важнейшим компонентом нашей национальной безопасности с шестидесятых годов, и запуски на этой неделе продолжают демонстрировать надежность и доверие к нашим ракетам с продленным сроком службы», — цитирует ТАСС вице-адмирала Джонни Р. Вулфа.

Сообщается также, что срок службы ракет Trident II продлен до 2040-х годов вместо запланированного ранее снятия с вооружения в 2024 году.