ВМС Франции получат новые атомные подлодки к 2036 году

Министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что военно-морские силы страны получат новые атомные подводные лодки с баллистическими ракетами к 2036 году, написал сайт «Политика сегодня».

Уточняется, что Париж собирается построить четыре подводные лодки с интервалом в пять лет. Каждая из них сможет нести по 16 ядерных зарядов. В настоящий момент в государственном флоте числятся лодки, которые поступили на вооружение в 1980-1990-х годах. Их срок службы истекает в 2050 году.

«Ставка велика, потому что речь идет о ядерном сдерживании — огромном достижении Франции. Первый экземпляр ПЛАРБ третьего поколения будет поставлен в 2035 году, а в 2036 году будет принят на вооружение», — подчеркнула министр.

Новым подлодкам достанется часть технологий атомных субмарин класса «Барракуда». Они будут менее заметными и более тихими.