ВМС Британии обеспокоились активностью кораблей РФ у вод королевства

Британские ВМС и ВВС регулярно отслеживают проходы российских кораблей и полеты самолетов рядом с территорией Британии. В последнее время боевые корабли наблюдали за движением девяти российских кораблей рядом с территориальными водами страны.

Британские восемь кораблей Королевского флота внимательно прослеживали за передвижением всплывшей на поверхность подводной лодки, эсминцем, корветом, патрульным кораблем и сопровождающими их буксирами и судами снабжения. Они следили за маршрутом российских кораблей от пролива Ла-Манш и Кельтского моря до вод, близких к западному побережью Шотландии.

В частности, фрегат HMS Northumberland наблюдал за передвижениями российского противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» у западного побережья Шотландии. В то же время группа из трех кораблей ВМС Британии сопровождала в Кельтском море большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», патрульный корабль «Василий Быков» и два вспомогательных суда, а также подводную лодку Б-262 «Старый Оскол» и корвет «Бойкий».

«Даже в условиях пандемии коронавируса мы можем быстро реагировать на угрозы как в наших территориальных водах, так и по всему миру. Несмотря на рост активности со стороны России, мы всегда готовы ответить», — заявил глава штаба ВМС Великобритании адмирал Энтони Рэдакин.

ВМС Франции присоединились к «скоординированной операции» Британии.