ВМФ России рассказал о работе ста кораблей в Мировом океане | 360°

Армия 30 октября 2022, 20:39 ВМФ России рассказал о работе ста кораблей в Мировом океане Главком ВМФ Евменов: более 100 судов ежедневно выполняют задачи в Мировом океане

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Более 100 кораблей и судов ВМФ России ежедневно находятся в море для выполнения задач в разных районах Мирового океана. Об этом рассказал главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов, сообщили в Минобороны.

Евменов в своем поздравлении, приуроченном к 326-й годовщине создания Российского регулярного флота и Дню моряка-надводника, пояснил, что задачи военно-морского присутствия в Средиземном море осуществляет Балтийский флот, а в Индийском океане эта миссия возложена на Тихоокеанский.

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Также глава ВМФ заявил, что нынешнее поколение военных моряков продолжает трехвековую историю традиций, которая основана на морских победах Петра Великого, Федора Ушакова и других знаменитых флотоводцев.

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Ранее научный руководитель Саровского ядерного центра академик Радий Илькаев предложил оснастить корабли ВМФ тактическим ядерным оружием. По его словам, Россия должна иметь мощный флот для обеспечения собственной обороноспособности, поэтому ядерные боеголовки необходимо передать уже имеющимся судам.