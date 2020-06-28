ВМФ России получит новую атомную подлодку «Казань» в конце 2020 года

Атомную подводную лодку проекта 885М («Ясень-М») «Казань» передадут военным в декабре 2020 года. Она должна была войти в состав Военно-морского флота России еще в прошлом году, но из-за затянувшихся испытаний сроки перенесли.

«Корабль должен быть передан флоту в этом году, в декабре», — рассказал РИА «Новости» глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

По модернизированному проекту «Ясень-М» в России создадут четыре атомные подводные лодки: «Казань», «Новосибирск», «Красноярск» и «Архангельск». Они могут погружаться на глубину до 520 метров и находиться в автономном плавании более трех месяцев. Вооружение таких кораблей состоит из мин, торпед и крылатых ракет «Калибр» и «Оникс».

На борту «Казани» установят гиперзвуковой комплекс «Циркон».

12 июня Военно-морской флот России получил ракетный подводный крейсер проекта «Борей-А» «Князь Владимир». Это головной корабль усовершенствованного проекта 955А, вооруженный 16 межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава».