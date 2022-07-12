ВМФ России получит на вооружение «Змеевик» для уничтожения авианосцев
ВМФ России получит на вооружение новую «убийцу авианосцев»
Баллистическая ракета «Змеевик» поступит на вооружение Военно-морского флота России. Ее уже окрестили «убийцей авианосцев», сообщил ТАСС.
Два источника, близкие к военному ведомству и оборонно-промышленному комплексу, рассказали о продолжительной работе над баллистической ракетой «Змеевик» с гиперзвуковым боевым оснащением.
Береговые ракетные части ВМФ России получат ее для поражения крупных надводных целей, в первую очередь авианосцев. По своим характеристикам новая «убийца авианосцев» схожа с китайскими ракетами DF-21D и DF-26. Дальность их полета достигает четырех тысяч километров.