Российский Военно-морской флот получит на вооружение новое гиперзвуковое оружие. Президент Владимир Путин подчеркнул, что современные технологии не имеют аналогов во всем мире.

«Уникальные преимущества и повышение боевых возможностей флота будут достигаться за счет широкого внедрения передовых цифровых технологий, не имеющих аналогов в мире гиперзвуковых ударных комплексов, беспилотных подводных аппаратов, за счет самых эффективных средств обороны», — привел «Интерфакс» слова лидера страны.

Ранее Путин сообщил, что на вооружение ВМФ в этом году поступит 40 кораблей и судов различных классов. Он отметил, что военные моряки достойно выполняют самые сложные задачи и безупречно служат Отечеству.

По всей России 26 июля отмечается День Военно-морского флота (ВМФ). Торжественные парады уже прошли во Владивостоке и на Камчатке. Главный военно-морской парад состоялся в Санкт-Петербурге. В мероприятии принимал участие президент Владимир Путин.

ВМФ представил 46 кораблей, катеров и судов. Затем была авиационная часть парада. Штурмовики Су-25БМ украсили небо над городом флагом России. Завершат праздник концерт на Дворцовой площади и артиллерийский салют.