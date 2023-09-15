Армия 15 сентября 2023, 10:58 ВМФ России получит 12 новых кораблей до конца года Шойгу: 12 новых кораблей передадут ВМФ России до конца 2023 года РИА «Новости»

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Военно-морской флот России до конца 2023 года пополнится 12 новыми кораблями, в том числе надводными и подводными. Об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на совещании в штабе Тихоокеанского флота, его процитировал ТАСС.

«В этом году в эксплуатацию уже принято два корабля, до конца года поступят еще 12», — сказал Шойгу.

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Он уточнил, что среди новых кораблей будут фрегат «Адмирал Головко» и ракетная подводная лодка стратегического назначения «Император Александр III». Также ВМФ передадут атомный подводный крейсер «Красноярск».

За последние 10 лет российский флот страны, обратил внимание Шойгу, пополнился более чем 50 кораблями.

Глава Минобороны 15 сентября прибыл с рабочей поездкой в Приморский край. На заводе «Звезда» и вертолетном предприятии «Прогресс» он проверил выполнение государственного оборонного заказа.