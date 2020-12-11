ВМФ России передадут четыре боевых корабля до Нового года

Сразу четыре боевых корабля получит в декабре российский Военно-морской флот (ВМФ). Всего в 2020 году военным передадут порядка 40 кораблей, подлодок, катеров и судов обеспечения.

«В истекающем году для нас построено порядка 40 боевых кораблей, подводных лодок, катеров и судов обеспечения», — сообщил командующий ВМФ Николай Евменов газете Вооруженных сил «Красная звезда».

Он уточнил, что в декабре военные получат корабль противоминной обороны «Яков Баляев» и большой десантный корабль «Петр Моргунов». Кроме того, на вооружение поступят корветы «Алдар Цыденжапов» и «Гремящий». Также для флота продолжают строить стратегические подлодки проекта «Борей-А», атомные подлодки «Ясень-М», малые ракетные корабли, фрегаты и корветы.

«Будет продолжено серийное строительство для Тихоокеанского флота дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3. Как видим, программа военного кораблестроения находится на этапе своей активной реализации», — заключил Евменов.

Ранее в пресс-службе Черноморского флота сообщили, что ВМФ России проведет учения с НАТО. Это произойдет впервые за 10 лет. Учения пройдут в феврале в акватории пакистанского портового города Карачи.