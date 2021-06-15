В следующем году Военно-морской флот России начнет испытания нового корабля — малозаметного корвета проекта 20386 «Меркурий». Подробные характеристики корвета пока держатся в тайне, однако источник в Минобороны сообщил Life, что «ничего подобного для российского флота еще никогда не строили».

«Меркурий» спроектирован на основе корветов дальней морской зоны проекта 20380, которые уже имеются в распоряжении ВМФ. Эти корабли не обладают полноценной малозаметностью и могут быть уязвимы перед современными радарами. «Меркурий» же обещает выполнять функцию маскировки на 100%.

Также новый корабль будет способен обнаружить противника на дальности до 300 километров, а боевая управляющая система будет разработана таким образом, что у корабля будут «ручной» и «автоматический» режимы. То есть, двигаться корвет сможет на автопилоте.

Строительство корабля велось с 2016 года. Военно-морской флот России начнет его испытания уже в 2022 году.