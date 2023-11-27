Армия 27 ноября 2023, 17:03 ВМФ России 28 ноября примет в состав подлодку «Можайск» «Адмиралтейские верфи» передадут ВМФ России подлодку «Можайск»

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Дизель-электрическую подлодку проекта 636 «Можайск» примут в состав ВМФ России. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление «Адмиралтейских верфей».

Торжественная церемония поднятия Военно-морского флага РФ на подлодке состоится 28 ноября. В мероприятии примут участие главком ВМФ адмирал Николай Евменов, гендиректор «Адмиралтейских верфей» Андрей Веселов и глава центрального конструкторского бюро «Рубин» Игорь Вильнит.

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«Можайск» представляет собой пятую подводную лодку из шести субмарин серии для Тихоокеанского флота. Ее спустили на воду 27 апреля. Лодки оснащены новейшим инерциальным навигационным комплексом и другими современными технологиями.

Центральное конструкторское бюро (ЦКБ) морской техники «Рубин» ранее создало новый проект стратегической атомной подводной лодки для среднесрочной перспективы. Уточнялось, что она сможет осуществлять удары крылатыми и баллистическими ракетами.