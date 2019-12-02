ВМФ РФ проведет кругосветную экспедицию в 2019–2020 годах
Главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов рассказал, что в 2019-2020-х годах военно-морской флот страны проведет кругосветную океанографическую экспедицию. Адмирала процитировал сайт телеканал «Звезда».
По словам военачальника, экспедиция будет посвящена 200-летию открытия Антарктиды и 250-летнему юбилею адмирала Крузенштерна. В кругосветном плавании примут участие несколько гидрографических и океанографических кораблей ВМФ.
В частности, речь идет об исследовательском судне «Янтарь», гидрографическом корабле «Маршал Геловани» и «Адмирале Владимирском», который выйдет первым из Кронштадта.