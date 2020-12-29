ВМФ получил головной корвет «Гремящий»

«Корвет, разработанный ЦКБ „Алмаз“, является дальнейшим развитием проекта 20380, встал в строй Военно-морского флота России», — сообщил главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов.

Военный корабль в ближайшее время передислоцируют к месту несения службы Тихоокеанского флота. В ближайшей перспективе Тихоокеанский флот получит еще шесть таких корветов. При этом следующие корабли проекта 20385 будут вооружать гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

Корветы проекта 20385 предназначены для обнаружения и уничтожения надводных и подводных сил противника, которые могут действовать в ближней морской зоне. Также он способен охранять прибрежные зоны, оказывать поддержку высадки десанта на побережье и сопровождать другие военные корабли.

У новых корветов пониженная оптическая, акустическая и радиолокационная заметность.