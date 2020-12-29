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    29 декабря 2020, 15:23

    ВМФ получил головной корвет «Гремящий»

    Екатерина Шамина

    Головной корвет «Гремящий» проекта 20385 передали военно-морскому флоту (ВМФ). Во вторник, 29 декабря, на корабле торжественно подняли Андреевский флаг. Об этом сообщило агентство РИА ФАН.
    ВМФ получил головной корвет «Гремящий»

    «Корвет, разработанный ЦКБ „Алмаз“, является дальнейшим развитием проекта 20380, встал в строй Военно-морского флота России», — сообщил главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов.

    Военный корабль в ближайшее время передислоцируют к месту несения службы Тихоокеанского флота. В ближайшей перспективе Тихоокеанский флот получит еще шесть таких корветов. При этом следующие корабли проекта 20385 будут вооружать гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

    Корветы проекта 20385 предназначены для обнаружения и уничтожения надводных и подводных сил противника, которые могут действовать в ближней морской зоне. Также он способен охранять прибрежные зоны, оказывать поддержку высадки десанта на побережье и сопровождать другие военные корабли.

    У новых корветов пониженная оптическая, акустическая и радиолокационная заметность.