facebook_pixel
    22 июля 2020, 02:00

    ВМФ испытает новые боевые контейнеры до конца лета

    Александра Каширина

    ВМФ России планирует начать испытания новых боевых модулей до конца лета. Они представляют собой обычные морские контейнеры, внутри которых системы вооружения и специальное оборудование могут меняться и подбираться индивидуально для каждого боевого похода. Это делает корабли универсальными, как швейцарский нож.
    ВМФ испытает новые боевые контейнеры до конца лета

    Как написала газета «Известия» со ссылкой на Минобороны, 20- и 40-футовые контейнеры будут монтировать на палубе или в подпалубном пространстве. Все оборудование внутри будет подключаться к системе корабельного энергоснабжения. Таким образом оно станет частью единой системы управления, хоть при необходимости и может работать автономно.

    Сейчас для российского военного флота строятся несколько серий кораблей конкретно под контейнерные системы — патрульные корабли проекта 22160 «Василий Быков», корветы «Дерзкий» и патрульные ледоколы «Иван Папанин».

    В самих контейнерах возможно установление систем практически всех видов — противокорабельные, ПВО, крылатые ракеты, а также воздушные беспилотники.

    Удобство такой системы заключается в ее мобильности, быстроте установления и экономии, так как сами контейнеры могут доставляться самолетом в любой район Мирового океана.

    Новости SMI.FM