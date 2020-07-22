ВМФ испытает новые боевые контейнеры до конца лета

ВМФ России планирует начать испытания новых боевых модулей до конца лета. Они представляют собой обычные морские контейнеры, внутри которых системы вооружения и специальное оборудование могут меняться и подбираться индивидуально для каждого боевого похода. Это делает корабли универсальными, как швейцарский нож.

Как написала газета «Известия» со ссылкой на Минобороны, 20- и 40-футовые контейнеры будут монтировать на палубе или в подпалубном пространстве. Все оборудование внутри будет подключаться к системе корабельного энергоснабжения. Таким образом оно станет частью единой системы управления, хоть при необходимости и может работать автономно.

Сейчас для российского военного флота строятся несколько серий кораблей конкретно под контейнерные системы — патрульные корабли проекта 22160 «Василий Быков», корветы «Дерзкий» и патрульные ледоколы «Иван Папанин».

В самих контейнерах возможно установление систем практически всех видов — противокорабельные, ПВО, крылатые ракеты, а также воздушные беспилотники.

Удобство такой системы заключается в ее мобильности, быстроте установления и экономии, так как сами контейнеры могут доставляться самолетом в любой район Мирового океана.