Власти ЦАР заявили о заинтересованности в трех тысячах военных инструкторов из России

Власти ЦАР хотят увеличить количество российских военных инструкторов в стране. По словам директора Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александра Иванова, в республику могут отправиться еще три тысячи специалистов из России.

Иванов отметил, что руководство ЦАР уже уведомило ООН, что оно заинтересовано в их прибытии. Численность российских инструкторов, таким образом, увеличится почти в четыре раза — до 4135 человек, уточнил он в беседе с РИА «Новости».

«Провести расширение в почти 4 раза — это, безусловно, непростая задача для нашей организации. Это связано с тем, что наши инструкторы проходят жесткий отбор и высококачественную подготовку», — сказал директор СОМБ.

По его словам, первая группа из 300 инструкторов отправится в ЦАР в ближайшее время. Затем расширение будут проводить небольшими группами, согласно контракту.

Посол России в ЦАР Александр Бикантов ранее заявил, что подготовкой военнослужащих правительственной армии в ЦАР занимаются 1135 российских инструкторов. Они находятся там с уведомлением СБ ООН и санкционного комитета.