Армия 20 апреля 2023, 13:01 Власти рассмотрят кандидатуру адмирала Лиины на пост командующего Тихоокеанским флотом — СМИ РИА «Новости»: командующим Тихоокеанским флотом может стать адмирал Виктор Лиина РИА «Новости»

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Новым командующим Тихоокеанского флота может стать адмирал Виктор Лиина, сообщили источники РИА «Новости». По их словам, его могут назначить вместо адмирала Сергея Авакянца, которому недавно исполнилось 65 лет. Он возглавлял ТОФ с 2012 года.

«Наиболее вероятным кандидатом на должность нового командующего Тихоокеанским флотом рассматривается адмирал Лиина, который сейчас командует Балтийским флотом», — рассказал один из собеседников агентства.

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Второй источник подтвердил эту информацию. Он добавил, что Сергей Авакянц достиг предельного для нахождения на военной службе возраста.

По данным источника ТАСС, вместо Лиины на пост командующего Балтийским флотом могут назначить вице-адмирала Владимира Воробьева. Сейчас он проходит службу в должности замначальника Генштаба ВС России.

По данным Минобороны, Виктор Лиина родился 19 июня 1968 года в городе Печоры. После окончания в 1990 году Высшего военно-морского училища подводного плавания имени Ленинского Комсомола в Петербурге проходил службу на подводных лодках. С октября 2012 года командует Балтийским флотом.

Ранее о том, что Сергей Авакянц покинул пост главы ТОФ, сообщил постпред президента в ДФО Юрий Трутнев. По его словам, военный покинул должность ради работы на новом месте.