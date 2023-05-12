Армия 12 мая 2023, 06:03 Власти ЮАР назвали обвинения в военной помощи России голословными и начали расследование Канцелярия президента ЮАР назвала бездоказательными обвинения США в поставке России оружия РИА «Новости»

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Посол США в ЮАР Рубен Бриджети голословно обвинил африканскую страну в передаче России оружия и боеприпасов на судне Lady R. Канцелярия президента Сирила Рамафосы отвергла подозрения, начала расследование и предупредила американскую сторону о последствиях провокационных заявлений, сообщил «Интерфакс».

Власти подтвердили, что российское судно Lady R останавливалось в ЮАР, и это породило много слухов о его предназначении. Рубен Бриджети заявил, якобы на него погрузили оружие и боеприпасы, но в канцелярии президента опровергли эту информацию и назвали обвинения голословными.

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«До сих пор не представлено никаких доказательств, которые бы подкрепляли подобные предположения. Наше правительство, тем не менее, проводит независимое расследование. Его возглавит бывший судья», — заявили в офисе главы государства.

Представители Сирила Рамафосы напомнили США о двух договоренностях — предоставить имеющуюся разведывательную информацию на этот счет и дать возможность провести расследование в спокойной обстановке. Власти предупредили, что заявления посла смогут подорвать дух партнерства между ЮАР и Штатами.

Западные страны потребовали от стран Африки прекратить сотрудничество с Россией. Посол по особым поручениям МИД Олег Озеров рассказал, что делегации из США, Евросоюза и Канады оказывали на них давление.