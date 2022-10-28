Власти Херсонской области отменили осенний призыв | 360°

Армия 28 октября 2022, 15:33 Власти Херсонской области отменили осенний призыв Пресс-служба врио главы Херсонской области заявила об отмене осеннего призыва в регионе РИА "Новости"

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Осенний призыв на военную службу в 2022 году в Херсонской области проводить не будут. Об этом со ссылкой на пресс-службу временно исполняющего обязанности губернатора региона Владимира Сальдо сообщил ТАСС.

Собеседник агентства подчеркнул, что в этом году попадающих под призыв мужчин вызывать в военкоматы не планируют.

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Осенний призыв в России в 2022 году начинается 1 ноября. Соответствующий приказ подписал президент России Владимир Путин.

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Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил контр-адмирал Владимир Цимлянский уточнил, что осенью на военную службу призовут 120 тысяч человек.

Министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что заканчивающие срочную службу осенью россияне вернутся домой, а новобранцы отправятся в подразделения, не принимающие участия в специальной военной операции.