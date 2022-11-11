Армия 11 ноября 2022, 09:06 Владимирский военком ответил на сообщения об отправке мобилизованных на фронт без обучения Военком Владимирской области Гусаров ответил на жалобу родственников мобилизованных РИА «Новости»

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Сообщения, что мобилизованных из Владимирской области отправили на фронт без обучения и нормальной экипировки, являются фейком. Такое заявление сделал военком региона Юрий Гусаров.

Он прокомментировал две появившиеся в Сети видеозаписи. Одну якобы сделали сами военнослужащие. Второй ролик — обращение родственников мобилизованных к президенту РФ Владимиру Путину, сообщил РБК.

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«Информация на видео [с военнослужащими] не относится к ситуации с нашими полками. Оно снято, судя по всему, гражданами, покинувшими позицию и находящимися вне расположения части. В наших воинских частях оружие, бронежилеты, одежда, вода, горячее питание есть», — заявил Гусаров.

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По его словам, мобилизованным регулярно поставляют помощь от Владимирской области. Военком также указал на проведение занятий по восстановлению боевых навыков на базе военного учебного центра перед отправкой на фронт. Он указал на то, что этот процесс неоднократно проверяли должностные лица Западного военного округа и Минобороны.

Перед отправкой с каждой воинской частью провели строевой смотр готовности. Военнослужащих обеспечили всем необходимым по линии Министерства обороны и дополнительными средствами от региона, заключил Гусаров.