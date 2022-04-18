Владимир Путин присвоил 64-й отдельной мотострелковой бригаде звание гвардейской

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 64-й отдельной мотострелковой бригаде почетного звания «гвардейская». Бойцы соединения неоднократно проявляли героизм и отвагу, в том числе и во время специальной военной операции на Украине.

Владимир Путин 18 апреля присвоил 64-й отдельной мотострелковой бригаде почетное наименование «гвардейская». Личный состав во время боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов неоднократно проявлял стойкость и мужество. Президент России выразил уверенность, что солдаты и офицеры будут и впредь хранить верность присяге, с честью служить родине, надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь граждан.

«Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, проявленных при защите Отечества, отстаивании суверенитета и национальных интересов России. Умелые и решительные действия личного состава соединения в ходе специальной военной операции на Украине являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма», — подчеркнул глава государства в поздравительной телеграмме.

В марте этого года президент России присвоил звание гвардейских 155-й отдельной бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота и 126-й отдельной бригаде береговой обороны Черноморского флота. В апреле этого такой чести был удостоен 121-й полк тяжелых стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС, уточнил РБК.