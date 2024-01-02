Армия 02 января 2024, 10:21 ВКС России в 2024 году получат новейшие самолеты дальней авиации Минобороны: в 2024 году дальняя авиация России получит новые самолеты РИА «Новости»

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Российская дальняя авиация получит новые самолеты с улучшенными техническими характеристиками, сообщил командующий дальней авиацией ВКС России Сергей Кобылаш. Его заявление опубликовали на сайте Минобороны.

«У нас большой план по модернизации и получению новой авиационной техники. Это будут совершенно новые самолеты, на новых принципах, с новыми аэродинамическими и боевыми качествами», — пояснил Кобылаш.

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Генерал-лейтенант напомнил, что в 2023 году экипажи самолетов дальней авиации России провели совместные учения с ВВС Китая. За период с 2019 по 2023 год таких учений было семь. Маневры выполнялись с посадкой на российской и китайской территории, а также в беспосадочном режиме.

На вооружении дальней авиации в том числе находятся бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160, самолеты-разведчики Ту-22МР, самолеты-заправщики Ил-78.

Ранее российские самолеты Су-25 поразили позиции украинской армии на Краснолиманском направлении.