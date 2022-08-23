ВКС России уничтожили лагерь террористов «Джебхат ан-Нусры» в Сирии

ВКС России нейтрализовали лагерь террористов «Джебхат ан-Нусра»*, которые причастны к обстрелам сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

«Ликвидированы узел связи и штаб боевиков, а также склад артиллерийских боеприпасов», — пояснил он в ходе брифинга.

«Джебхат ан-Нусра»* является отделением международной террористической организации «Аль-Каида»* и действует на территории Сирии и Ливана. В РФ группировку запретили в декабре 2014 года. Боевики «Джебхат ан-Нусра»* неоднократно осуществляли вылазки, в ходе которых атаковали мирное население Сирии, а также с особой жестокостью расправлялись с захваченными в плен военными армии САР.

Ранее в Минобороны России сообщили о подготовке псевдогуманитарной организацией «Белые Каски» провокации в Идлибе.

* «Джебхат ан-Нусра» — организация признана террористической и запрещена в РФ.

* «Аль-Каида»* — организация признана террористической и запрещена в РФ.